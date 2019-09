6 nachhaltige Modelabels, in die wir uns auf der Fashion Week verliebt haben

An Innovationen ist die grüne Mode wirklich nicht arm (Ananasleder! Olivengerbung! Bikinis aus alten Fischernetzen!) und trotzdem hat man oft das Gefühl, dass die Brands, was den Design-Approach angeht, noch nicht so recht aus dem Quark kommen. Viel Jersey, naive bis kindische Prints und unvorteilhafte Schnitte und Silhouetten sind nur einige der Hürden, die zwischen der zwar aufgeklärten, aber eben auch trendorientierten Zielgruppe, die es zu erreichen gilt, und dem Kaufen-Button stehen.