Was liebst du an deinem Job?

Mein Job macht unglaublich viel Spaß und es bleibt immer spannend. Ein „normaler“ Tag kann für mich zum Beispiel daraus bestehen morgens einen Abgeordneten zu treffen, nachmittags ein Venue mit unseren Partnern aus der Musikindustrie zu besichtigen und abends mit Aktivisten zu sprechen, die sich in Tanzania für ein Ende der Kinderehen einsetzen. Was ich am meisten an meinem Job schätze ist, dass wir mit unserer Arbeit wirklich etwas bewegen. Letztes Jahr habe ich an einer Kampagne gearbeitet, die die britische Regierung davon überzeugen konnte, mehr Gelder in die Bildung von Mädchen weltweit zu investieren. Dank dieses Erfolgs können nun über 1 Million Mädchen in Afghanistan, Süd Sudan und vielen anderen Ländern zur Schule gehen. Dazu etwas beigetragen zu haben, ist schon ein sehr besonderes Gefühl.