In der passenden Kampagne werden erst die funkelnden Geschenke aus- und dann der Reisekoffer eingepackt. Das Resultat ist ein herrlich charmantes Video mit Topmodel Jessica Hart in der Hauptrolle, das uns zugleich in Festtagsvorfreude als auch in Reiselust versetzt. In unserer Slideshow nehmen wir euch mit hinter die Kulissen und zeigen den bunten Clip. Vielleicht überlegen wir uns das doch noch mal mit dem Weihnachten im Warmen...