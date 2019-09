Du hast es schon unzählige Male gehört: das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.



Aber um 6 Uhr morgens, wenn man die Augen kaum öffnen kann, ist das Leben schon hart genug – auch ohne dass man noch darüber nachdenken muss, was man frühstückt. Bei manchen Menschen (bei mir zum Beispiel) steht jede Minute mehr Schlaf in der Prioritätenliste weit über einem soliden Frühstück. So ist die Morgenmahlzeit schnell mal außen vor.



Die Vorzüge eines ausgewogenen Frühstücks, um in den Tag zu starten, sind allerdings schwer zu ignorieren. Tatsächlich belegt eine Studie nach der anderen, dass eine nahrhafte Mahlzeit am Morgen dich gestärkt durch den Tag bringt und sowohl deine physische, als auch deine psychische Leistung verbessert. Wir wollten also herausfinden, ob es Rezeptideen gibt, mit denen man genug Schlaf bekommen und ein gesundes Frühstück zu sich nehmen kann.



Im Folgenden haben wir uns vertraute Ernährungswissenschaftler nach ihren liebsten, einfachsten und schnellsten Frühstücksrezepten gefragt.