Eine Frau erzählt, wie ihr Leben nach der Genitalverstümmelung ist

Wie gehst du gegen die Auffassung an, dass Genitalverstümmelung nur in Afrika oder dem Mittleren Osten vorkommt?

„Die Menschen denken immer, dass es ein Problem ist, das irgendwo auf der Welt existiert. Nicht in Australien. Nicht in England. Nicht in Amerika. Es passiert in Afrika, in Asien oder irgendwo im Mittleren Osten. Sie möchten nicht darüber nachdenken, dass sich diese Gemeinden durch Migration bewegen. Sie sind jetzt in Australien, sie sind in England, sie sind in Amerika.