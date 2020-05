Summer to go: 17 gelbe Kleider, die deine Stimmung sofort aufhellen werden

Sommer heißt Picknick im Park, Weißwein schlürfen auf dem Balkon, grillen im Garten , Sonne tanken am Badesee, spazieren im Wald... Und das alles am liebsten zusammen mit allen Freund*innen. Aber dank Social Distancing und Co. werden deine Aktivitäten an der frischen Luft in diesem Jahr wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen als früher. Statt rotem Lippenstift wirst du beim Coffee-Date mit der BFF eine Maske tragen, statt sie herzlich zu umarmen, wirst du ihr awkward von weitem zuwinken. Diese Aussicht kann die Vorfreude auf die warmen Monate schon ein bisschen drücken. Aber keine Angst! Es gibt eine Möglichkeit, wie du deine Stimmung im Handumdrehen wieder aufhellen kannst: indem du deine dunkle Wintergarderobe unter dem Bett verstaust und deine hellen, fröhlichen Sommerklamotten hervorholst. Und wenn es dein Budget zulässt, könntest du dir ja auch mal wieder ein neues Lieblingsteil gönnen! Zum Beispiel ein knallgelbes Kleid, das nicht nur dich zum Strahlen bringt, sondern auch alle, die dich anschauen.