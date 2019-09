Wenn die Tage kürzer werden und der Himmel uns meist mit tristem Grau langweilt, dann fehlt auch dem Teint oft das gewünschte Strahlen. Die Sonne lässt sich kaum noch blicken, wo soll da bloß der Glow herkommen?



Das ist eine berechtigte Frage, doch zum Glück verstecken sich in unserem Kulturbeutel zahlreiche Zaubermittelchen, mit denen man ganz einfach nachhelfen kann. Mehr als fünf Schritte braucht es nämlich nicht, um den Teint im Herbst zum Strahlen zu bringen. Denn was auf dem Laufsteg der Spring/Summer 2017 Fashion Weeks funktioniert hat, könne wir auch ganz einfach zuhause nachzaubern. In unserer Slideshow erklären wir in fünf einfachen Schritten, wie der Glow auch im Herbst funktioniert!