Wir wissen endlich welchen Augenbrauenstift Frida Kahlo benutzte

Wie viele berühmte Frauen ihrer Zeit, liebte Kahlo das Label Revlon . In ihren persönlichen Gegenständen wurde ein leichtes Rouge, ein Lippenstift in der Lieblingsfarbe „Everything's Rosy”, eine Nagelfeile und ein schwarzer Augenbrauenstift gefunden. Alle Teile werden ab dem 16. Juni in der „Frida Kahlo: Making Her Self Up”- Ausstellung gezeigt. Leider wurden die Produkte seitdem aus dem Sortiment genommen, doch wie wir von Revlon erfahren haben, kommt der Soft Black ColorStay Pencil Kahlos Stift am nächsten.