14 Fotos von Frauen im Kampf gegen den IS

Letzten Februar, kurz nachdem der Islamische Staat, auch bekannt als ISIS bzw. ISIL, in den christlichen Dörfern rund um Tel Tamer in Syrien einfiel, wurde Seeham bewusst, dass es an den Frauen war, die Kontrolle über ihre Gemeinde wieder zurückzugewinnen. „ Viele Männer liefen davon und die meisten Frauen wurden verschleppt und versklavt, wir fühlten uns völlig hilflos”, so die Anführerin einer syrischen, ausschließlich weiblichen, Rebellengruppe. Seeham ist ihr Kampfname. Während der letzten 7 Monate hat sie ihre Fraueneinheit darauf vorbereitet in den Kampf gegen ISIS zu ziehen.