McDowall schreibt:„Ich werde mit offenen Armen von drei jungen Damen empfangen, die mir entgegenrennen und mich als Aunty Ruth begrüßen. Während der fünf Jahre, die ich in Nigeria gelebt habe, habe ich viele leidende Gesichter gesehen, aber diese Mädchen sehen anders aus – leidend und gebrochen. Ich wollte sie als starke, ausdauernde Überlebende portraitieren, denn das ist was sie sind, aber als sie sich niedergeschlagen in die Stühle setzten, musste ich realisieren, dass in einem solch jungen Alter, diese wunderbaren, jungen Menschen ihre Unschuld bereits verloren hatten und die schlimmste Seite der Menschheit kennengelernt haben. Sie sind nur ein kleiner Teil der vielen Jugendlichen, die durch die Extremistengruppe Boko Haram verschleppt wurden.“