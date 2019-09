Laut Leon sollten 20-35% der täglichen Kalorienzufuhr aus Fetten bestehen. Durchschnittlich sollte eine Frau mit Mitte Zwanzig, etwa 60-73 Gramm Fett am Tag zu sich nehmen. Das sind in etwa 4-5 Esslöffel Erdnussbutter, 13-16 Teelöffel Butter, 16-18 150-g-Becher Joghurt mit zwei Prozent Fett. Obwohl wir weder 16 kleine Joghurtbecher noch 16 Teelöffel Butter empfehlen würden, aber wer Lust hat... Weitere gesunde Fettquellen umfassen Lachs, Mandeln und Avocado. Omega-3-Fettsäuren sind in Nüssen, Samen und Fisch enthalten, sind besonders wichtig. Das Einzige, worauf geachtet werden sollte, ist, keine bis sehr wenige Trans- und gesättigte Fette zu sich zu nehmen. Diese speziellen Fettsäureketten sind vor allem in frittiertem Essen enthalten, gesättigte kommen in rotem Fleisch vor. Diese Fettsäuren sollten maximal 10% der täglichen Kalorien ausmachen, um Herzinfarktrisiko so niedrig wie möglich zu halten. Trotz allem ist es nicht empfehlenswert, kategorisch auf fettarme Produkte umzustellen. Fett sollte differenziert betrachtet werden und ist essentieller Baustein unserer gesunden Ernährung.