Bei aller Anarchie sollte jedoch ein wenig auf das körperliche Wohlbefinden geachtet werden, schließlich möchte man seine Mitmenschen nicht mit seinem Odeur betäuben und aussehen, als wäre man gerade nach einer Woche aus einer Höhle gekrochen. Schmälert ja auch nicht unswesentlich die Chance auf eine nette Festival-Liebe, nicht wahr? Wir haben außerdem noch tolle Tricks, wie du auch auf gewisse Annehmlichkeiten 2.0 nicht verzichten musst. Denn alle Menschen, die dir raten, dein altes 3310 mitzunehmen, haben sicherlich noch nie was von Festivalselfies mit der Crew gehört. Sorry, aber darauf möchten wir sicher nicht verzichten, okay? Hier kommen eure Festivalhelfer für alle Lebenslagen. Keep on rocking in the free world!