Fertig ist der IRL-Insta-Filter. Das Ergebnis hält je nach Hautpflege, Sonnenexposition und Haut an sich etwa ein bis drei Jahre. Der Grund dafür ist, dass spezielle Pigmente verwendet werden, die mit der Zeit verblassen. So wirkt der Look natürlicher und verändert sich – genau wie du – über die Jahre. Tatsächlich berichtet Cindy, dass die Sommersprossen bereits nach kurzer Zeit anders aussehen als direkt nach dem Tätowieren. Am zweiten Tag schälte sich ihre die Haut etwas und manche Punkte sahen danach etwas schwacher als andere. Aber das ist nicht schlimm – im Gegenteil! Denn durch die unterschiedliche Intensität sieht der Look sehr natürlich aus.