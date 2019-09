Willkommen zurück, Alexa Chung! Nachdem das Slash Girl - sprich Model/Moderatorin/Stilikone/Djane - bereits mehrmals mit AG kollaboriert hat, ist sie nun als neues Kampagnengesicht zurück. Während sie zuletzt noch zwei Kollektionen entworfen hatte und für diverse ausverkaufte Denimstyles sorgte, ziert sie nun das neue Lookbook der Herbst/Winter 2016 Kollektion des kalifornischen Jeansbrands.

Damit tritt sie in die großen Fußstapfen von Kultmodel Daria Werbowy, die in den letzten Kampagnen von AG zu sehen war. Doch eine würdigere Nachfolgerin als Chung hätte man sich kaum vorstellen können, wenn man sich die gelungenen Aufnahmen so anschaut. Die braunhaarige Britin ist einfach das perfekte Postergirl für entspannte Jeanskombinationen, gestreifte Schluppenblusen und Denimeinteiler.



Johnathan Crocker, VP of Global Communicatios von AG sagt über die erneute Zusammenarbeit:



„Wir freuen uns sehr, wieder mit Alexa zu arbeiten. Auf die Gefahr hin klischeehaft zu klingen: Niemand ist so wie sie. Es ist unmöglich zu definieren, was sie so besonders macht, aber genau das macht ihre ultimative Wirkung aus. Deswegen sind wir so glücklich darüber, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen.“



Chung äußert sich ebenso begeistert:



„Ich war begeistert, als ich gefragt wurde, wieder für die Herbst Kampagne von AG zu modeln. Ich denke sie haben mich genauso vermisst, wie ich sie“



Na da haben sich ja zwei gefunden... Alle Bilder der Kampagne findet ihr in unserer Slideshow!