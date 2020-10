Empowerment pur: Spice Girl Mel C spricht über ihr neues Album „Melanie C“

Dein neues Album beginnt mit den Zeilen „When I look in the mirror I finally like what I see“. Offenbar war es ein langer Entwicklungsprozess zu der Frau, die du heute bist!

Das stimmt. Ich glaube, das Alter spielt bei dieser Selbsterkenntnis auch eine gewisse Rolle. Das, was mir in meiner Jugend wichtig war, erscheint mir heute manchmal kindisch und dumm. Dafür gewinnen andere Dinge an Bedeutung. Ich kann viel offener sprechen, bin reflektierter und muss nichts mehr verstecken. Ich habe viel nachgedacht und mir die Frage gestellt, warum gewisse Dinge gerade so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Warum ich mit genau diesen Problemen und Herausforderungen zu kämpfen hatte. Rückblickend bin ich sehr stolz auf die guten Zeiten, die ich erlebt habe. Aber auch auf die schlechten. Beides hat mich geprägt und zu der Frau gemacht, die ich heute bin.