Beinahe hätte ich die Abgabe für diesen Artikel verpasst. Ich habe mich nämlich verloren im Instagramaccount @ebaybae, um den es hier auch geht. Ebaybae heißt bürgerlich Tae In Anh und ist Collections Specialist im Costume Institute of The Metropolitan Museum of Art in New York. Quasi von Berufs wegen ist Tae In Anh immer auf der Suche nach Kuriositäten und eine der verlässlichsten Anlaufstellen für Nippes und Verrücktes aller Art im Netz ist seit jeher die Auktionsplattform Ebay.