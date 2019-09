DSDS hat eine Neue: Carolin Niemczyk über die Licht- & Schattenseiten des Lebens

Man merkt leider direkt beim Hinschauen, dass die deutsche Musikbranche noch immer eine Männerdomäne ist. Da frag ich mich schon manchmal, wo die Frauenpower bleibt, obwohl ich aktuell eine Wendung ins Positive erkennen kann. Doch die Unterschiede sind trotzdem gravierend. So sind auch in Songwriter-Kreisen nur etwa zehn Prozent weibliche Kolleginnen. Dabei schreiben Frauen natürlich genauso fantastisch wie Männer, haben ein super Gespür für schöne und funktionierende Melodien und bringen eben eine ganz andere, weibliche Perspektive mit. Und auch hier gilt: Man kann nur das werden, was man vorgelebt bekommt. Wenn man mehr Frauen im Business sieht, traut man sich selbst diesen Beruf eher zu. Deshalb hier ein Appell an alle Frauen (inklusive mir selbst): Seid selbstbewusster und macht euer Ding!