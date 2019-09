Diese 3 Beautyprodukte brauchst du in der Tasche, um den ganzen Tag frisch auszusehen

Wer kennt das nicht? Da hat man schon vor langer Zeit eine Verabredung abends nach der Arbeit ausgemacht und stellt im Laufe des Tages fest, dass man sich am liebsten schnellstens ins Bett verkriechen möchte. Und beim nächsten Blick in den Spiegel steht die Entscheidung fest, denn genauso müde wie man selbst, ist auch der Teint. Muss also schnell eine Ausrede her, warum die Verabredung nun schon zum hundertsten Mal verschoben werden muss. Die Gewissensbisse darüber ziehen sich im schlimmsten Fall bis in die Nacht.