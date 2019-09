Kennengelernt haben sich Sängerin Rakel Mjöll, Gitarristin Alice Go und Bassistin Bella Podpadec vor gut drei Jahren während ihres Kunststudiums an der Universität von Brighton. Was ursprünglich als reines Kunstprojekt mit offenem Ausgang begann, das hat sich in rasender Geschwindigkeit zu einem internationalen Hype entwickelt. Mit nur einer Handvoll Songs gelten Dream Wife als eine der angesagtesten neuen Bands. Auch Vivienne Westwood ist auf das Trio aufmerksam geworden, das kürzlich in einer Kampagne der großen alten Dame der britischen Mode zu sehen war. Gemeinsam mit der Londoner Fotografin Meg Lavender und der Aktivistinnen-Vereinigung Girls Against hat die Band im vergangenen Jahr die „Bad Bitches“-Community ins Leben gerufen: Dream Wife verhandeln in Tracks wie „Somebody“, „Act My Age“ oder „F.U.U.“ nicht nur Themen wie weibliche Selbstbestimmung, sondern wollen auch bei ihren Konzerten mit extra eingerichteten Safe Spaces den Zusammenhalt des Publikums stärken und zum female Empowerment beitragen.