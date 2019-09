Wir haben alle über Drakes Moves gelacht, aber in Wirklichkeit tanzt er mega

Tennisschläger haben sie ihm in das Video gebastelt, ein Laserschwert, ja er hat tänzerisch sogar Salamischeiben auf eine riesen Pizza geschmettert – was hat sich die Welt im Herbst 2015 nicht über die Tanzskills von Drake lustig gemacht. Das Video zu „Hotline Bling" wurde so oft parodiert und in den sozialen Netzwerken verrissen, dass der Musiker laut eines Freundes ohne Namen wohl "ziemlich angepisst war."