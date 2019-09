Nun, auch ich falle anscheinend aus einem Raster der Industrie, denn auch mein Körper möchte nicht so recht in das gängige Bild passen, dass hochpreisige wie günstigere Marken von einer durchschnittlichen Frau haben. Mein „Problem”, wenn man es überhaupt so nennen möchte, sind jedoch nicht Konfektionsgrößen. Ich bin für etwa 95 Prozent der Kleidung, die rund um den Globus hergestellt wird, schlicht und ergreifend zu klein. Und ich finde, es ist nun wirklich an der Zeit, dass sich daran etwas ändert. Ich bin stolze 158 Zentimeter groß und befinde mich damit in fabelhafter Gesellschaft, wie etwa der von Beyoncé Knowles, Lady Gaga oder auch Sarah Jessica Parker. Ich weiß, dass ich damit leicht bis mittelschwer unter dem deutschen Durchschnitt liege. Wenn ich mich aber in meinem Freundeskreis umschaue, muss ich sagen, dass sich da viele fantastische Frauen tummeln, die ebenfalls maximal an den 1,70 Metern kratzen.