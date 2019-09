Emily Smith ist 24 und wollte sich mit ihrem Verlobten einen kuscheligen Abend mit Kaminfeuer und wohlriechendem Dampf aus ihrem Diffuser machen. Diesen schaltete sie irgendwann am seitlichen Knopf aus. Dabei gelangten die ätherischen Öle, die für das olfaktorische Erlebnis sorgen, unwissentlich auf ihre Haut und in ihr Auge. Als die junge Frau einige Stunden später zum Kamin ging, um Holz nachzulegen (ohne mit dem Feuer in Berührung zu kommen), reagierten die Öle mit der Hitze des Feuers – Smith zog sich eine chemische Verbrennung zu! „Ich hatte keine Ahnung, dass ätherische Öle so gefährlich sein können. Ich wusste nicht, dass eine solche alltägliche Handlung mein Leben verändern könnte“, schrieb Smith in ihrem Facebook-Post zu dem Unfall. Jetzt möchte sie andere aufklären, denn eine solche Reaktion kann sich schneller zutragen, als man denkt, beispielsweise wenn man sich in der Nähe eines Diffusers eine Zigarette anzündet oder zur Weihnachtszeit, wenn Dutzende Kerzen am Baum und der gesamten Wohnung verteilt sind. „Das sind, im wahrsten Sinne des Wortes, immer noch Öle, auch wenn sie so nicht vermarktet werden.“