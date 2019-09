Es ist ja kein Geheimnis, dass die Modeindustrie ein paar große Probleme hat, was Alter und Vielfalt betrifft.



Nachdem sie aus erster Hand miterleben musste, wie belastend die unrealistischen physischen Erwartungen der Modebranche sein können, hat die New Yorker Fotografin und Schauspielerin Sasha Frolova beschlossen, auf die unglaublich eng gefasste Definition von "wünschenswert" der Modewelt, zu reagieren – und ihr Objektiv auf eine der schönsten Frauen gelenkt hat, die sie kennt: ihre Großmutter.



Die Maskenbildnerin Carson Stern hat das Gesicht von Frolovas Großmutter mit Make-up-Looks geschminkt, wie sie auf den jüngsten Laufstegen von Altuzarra, Hood By Air, Marc Jacobs, Jeremy Scott, 3.1 Phillip Lim und Rodarte zu sehen waren. Das Ergebnis? Eine eindrucksvolle Fotoserie, welche die Idee, das Konzept von Laufstegschönheit nur auf junge Models zu beschränken, herausfordert.



Schönheit ist vergänglich? Diese 11 Bilder beweisen, dass es nicht so sein muss.