Scrollen & shoppen: Diese 8 Labels auf Instagram musst du kennen

Instagram ist in vielerlei Hinsicht gefährlich: Nicht nur kann man ganze Stunden mit Scrollen verschwenden, sondern man sieht auch so viele schöne Dinge, die ständig das Haben-Wollen-Gefühl in einem hervor kitzeln. Manchmal lohnt es sich allerdings doch, zwei Mal hinzuschauen, denn tatsächlich finden sich ziemlich geile Brands, die nicht nur coole Kollektionen, sondern auch einen coolen Account haben. Wie bei For Love and Lemons, denen wir jetzt natürlich auch direkt folgen. Kein Wunder, bei diesen Spitzenkleidern!