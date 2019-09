Guter Designnachwuchs muss nicht immer aus den USA oder Paris kommen. Da das Gute ja bekanntlich ganz nah liegt, muss man sich oft einfach nur mal in der eigenen Stadt umsehen. Gerade in Hamburg hat sich in der Modeszene in den letzten Jahren einiges getan, so dass die Hansestadt Berlin in nichts nachsteht. Die besten Beispiele sind diese fünf Labels, die nicht nur innovative Ideen haben, sondern auch das Potential gegen die große Konkurrenz an nationalen Marken zu bestehen.