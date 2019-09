Milchshakes und Vorschlaghämmer – die eindeutig zweideutigsten Songs aller Zeiten

Nicht dass Britney Spears innerhalb ihres musikalischen Lebenswerks besonders häufig durch kryptische Botschaften aufgefallen wäre. Mit "If U Seek Amy" sagt sie es uns dann aber trotzdem mal durch die Blume. Langsam ausgesprochen wird der Songtitel nämlich zu "F-U-C-K Me". In den Lyrics heißt das dann: "All of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy" - aus "Alle Jungs und Mädchen betteln darum, Amy zu finden" wird also "Alle Jungs und Mädchen betteln darum, mich zu f*****." Bei Britney ist es also wie so oft im Dating-Game: Der Ton macht die Musik. Beziehungsweise die Betonung.