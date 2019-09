Augenbrauen sind super wichtig für ein Gesicht – sie bringen die Augen erst richtig zur Geltung und sorgen für einen stärkeren Ausdruck. Das wissen wir nicht erst seit Cara Delevingne, die mit ihren buschigen Exemplaren zur Muse sämtlicher Modedesigner wurde.

Damit man die eigenen Brauen in Bestform bringen kann, gibt es hier ein paar Helfer: Von der praktischsten Pinzette bis hin zum formenden Gel ist in unserer Auswahl alles enthalten, was man braucht, um seine Brauen wie ein Profi zu definieren.