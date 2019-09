Kathrin Schlotterhose von Metropolitan Circus , geht davon aus, dass sie die Fashion Week Berlin jetzt noch stärker über die ganze Stadt verteilen wird. Es wird nicht mehr nur DAS Zelt (respektive Kaufhaus) geben, in dem alle Schauen stattfinden. Sondern viel mehr Side Locations, als es heute schon der Fall ist. Die Besucher der Messe müssen in Kauf nehmen, mobiler zu sein und öfter in ein Shuttle oder Taxi zu steigen. Dafür wird das Angebot hochwertiger und vielseitiger. Kai Margrander, Fashion Director bei Harper's Bazaar Deutschland findet den Fokus, wie er nun gesetzt wird, richtig. Die Fashion Week war irgendwann zu "aufgeblasen" mit Events und Shows. Hierfür, so Margrander, ist Berlin als internationaler Standort noch nicht wichtig genug. Das Label Mykke Hofmann , ehemals Holyghost, präsentierte auf der Fashion Week ganz schmerzfrei seinen Relaunch. Die Kollektion für kommenden Somme war so tragbar wie geschmackvoll. Für die Designerinnen Jelena Hofmann und Sedina Halilovic war es an der Zeit, ebenso wie die Modewoche erwachsener zu werden. Sie sehen die Fashion Week ebenfalls auf einem Weg Richtung mehr Sein und weniger Schein und freuen sich auf das, was kommt.