An jedem einzelnen Tag unseres Lebens begegnen wir ganz verschiedenen, großartigen Frauen. Sie sind unsere Freundinnen, unsere Lehrerinnen, unsere Kolleginnen, unsere Bekannten, unsere Unterstützerinnen, unsere Schwestern, unsere Mentorinnen und unsere Inspiration. Zum Launch von Refinery29 Germany stellen wir 29 von ihnen vor. In unseren Augen gehören sie zu den 29 inspirierendsten Frauen Deutschlands. Dabei soll es aber nicht darum gehen, die Besten, Erfolgreichsten oder Schönsten von ihnen zu küren. Wir wollen 29 Frauen vorstellen, die uns beeindrucken, überraschen, begeistern und antreiben. Wir wollen ihre Vielfalt feiern, denn sie inspirieren uns immer wieder aufs Neue mit ihrem Mut, ihren Ideen, ihrem Engagement, ihrem Wissen und ihrem Stil.



Deswegen wollen wir ihre 29 Geschichten erzählen; egal wie groß oder vermeintlich klein diese sein mögen. Wir präsentieren 29 starke Vorbilder, die auch die Vielfalt weiblicher Rollen in Deutschland widerspiegeln. Sie arbeiten in ganz verschiedenen Branchen, sind selbständig oder angestellt, leiten große oder kleine Teams und engagieren sich oft auch im Privaten. Manche von ihnen sind prominent, andere sind wiederum im Kleinen einflussreich. Manche sind im großen Stil erfolgreich, andere glänzen mit ihrem Innovationsgespür. Manche sind schon lange im Geschäft, wieder andere sind Pionierinnen auf ihrem Gebiet.



Diese 29 Persönlichkeiten inspirieren uns, doch es gibt natürlich noch viel mehr fabelhafte Frauen wie sie in Deutschland. Auch sie wollen wir in Zukunft auf Refinery29 Germany vorstellen, erreichen und zusammenbringen. Denn eines haben sie alle gemeinsam. Sie sind einzigartig, so einzigartig wie du.