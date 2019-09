Die Entdeckung des Penicillins hat bewiesen: Manchmal stößt man per Zufall auf die tollsten Dinge. So ging es auch Bloggerin Kelsey von Little Bits Of , die eines Morgens ein großes Verlangen nach Avocado auf Toast beschlich. Dummerweise war kein Brot zur Hand und deshalb wurden wiederum kurzerhand Süßkartoffelscheiben als Toast umfunktioniert. Eine super Story für die Geburtsstunde eines neuen Trends – leider tauchten allerdings die ersten Rezepte mit Süßkartoffeltoasts bereits vor über einem Jahr im Netz auf, wie unter anderem I Quit Sugar beweist. Ist ja aber auch eigentlich egal, wer den Entdeckeranspruch auf den gesunden Toast hast. Fakt ist: Seit einigen Stunden läuft das Internet auf der Suche nach #sweetpotatotoast heiß – und uns derweil das Wasser im Mund zusammen.