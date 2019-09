Constance Wu hingegen scheint das Spiel mit den Looks auch abseits des Sets zu genießen. Das Frisurenchamäleon, das mit dem Film Crazy Rich Asians am kommenden Donnerstag in die deutschen Kinos kommen wird, wurde in diesem Jahr schon mit vier verschiedenen Haarfarben gesichtet. Wu erzählte kürzlich im Interview mit der New York Times , dass sie sich einfach schnell sattsieht und ein wenig wankelmütig ist. „Ich habe mir den Sommer über frei genommen. Da ich wusste, dass ich ein paar Monate nicht filmen würde, habe ich mir gedacht, ich probier’ einfach mal ein paar Sachen aus. Ich habe mir die Haare rosa gefärbt, dann pechschwarz, anschließend blond. Aktuell bin ich irgendwas zwischen dunkelblond und hellbraun.“ Constance Wu berichtet, dass ihr Haar unter den vielen Farbwechseln durchaus leidet. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass der Shootingstar uns auch weiterhin mit so verschiedenen Farben und Frisuren inspirieren wird.