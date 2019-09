Wrestling geht ohne BH besser: Netflix' GLOW geht in die 2. Runde

Destroya, Liberty Belle und Vicky the Viking sind zurück. Die Gorgeous Ladies of Wrestling, besser bekannt als GLOW, kehren heute zurück auf die heimischen Laptop-, Tablet- oder TV-Bildschirme. In der zweiten Staffel der Netflix-Produktion dreht sich natürlich wieder alles um die starken Damen rund um Ruth Wilder (Alison Brie), die sich erst einmal an den überraschenden Ruhm ihrer All-Female-Wrestling-Show gewöhnen müssen. Zusammen mit Sam (Marc Maron) und einigen Neuankömmlingen will das Team seine Performances noch spektakulärer machen. Doch wir wollen unter keinen Umständen spoilern, worum es in der zweiten Staffel der quietschbunten Serie gehen wird – bingen sollst du nämlich immer noch selbst.