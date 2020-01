Ich wäre zwar gern eine dieser super entspannt wirkenden Frauen, die nach der Arbeit schnell in ein Slipdress schlüpfen, Handy, Lippenstift und Kreditkarte in die Clutch werfen und dann raus in die Nacht gehen und Party machen. Bin ich aber nicht. Was, wenn ich irgendwo hängenbleibe und spontan Ersatzstrumpfhosen brauche? Oder mein Akku leer ist, meine Powerbank zu Hause liegt und ich kein Taxi rufen kann? Und ich bin der festen Überzeugung, dass genau an dem Abend, an dem ich mich doch für eine Clutch entscheide jemand in die Bar gestürmt kommt und schreit: „Hilfe! Ich brauch Hilfe! Ich brauche sofort einen in zusammengeknüllte Kassenbons gewickelten alten Kaugummi und ein eingestaubtes Hustenbonbon! Es geht um Leben oder Tod!“