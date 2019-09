Bei Balenciaga gab es wuschelige Handtaschen in Fuchsia zu bestaunen, Dolce & Gabbana schickten unter anderem Taschen aus Webpelz mit Zebra-Muster über den Laufsteg. Preen by Thornton Bregazzi setzte auf Flauschfell in Primärfarben á la Sesamstraße und ließ damit unser inneres Kind schön grüßen. Wir gehen mit unserer Wahl da schon fast auf Nummer sicher mit einem Henkel in Schildpattoptik zum einfarbigen Kunstpelz. Aber keine Sorge: Die tut nichts, die will nur spielen.