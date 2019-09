Schon Oma wusste: „Es kommt einfach alles wieder in der Mode." Als Teeanger wollten wir davon natürlich gar nichts hören. Besonders wenn auf dem Schulhof gerade alle anderen die heiß begehrten, neuen Nikes zur Schau trugen, die in unserem Schuhschrank noch fehlten. Doch mittlerweile sehen wir gerne ein, dass manchmal das Original aus den 60er, 70er, 80er oder 90er Jahren fast schöner ist als die Neuinterpretation der letzten Runwaysaison. Deswegen werfen wir in unserer neuen Kategorie "Vintage vs. New In" einen Blick auf ikonische Stücke, ihre Entwicklung und wo man ihre Nachfolger momentan shoppen kann. Den Anfang macht eine 90s-Ikone: das Slipdress!