To-Go ohne schlechtes Gewissen – umweltfreundliche Alternativen für unterwegs

In zahlreichen Berliner Läden bekommt ihr jetzt die To-Go-Becher von Keep Cup aus Australien. BPA-frei oder gleich konsequent aus Glas oder Kork, eine große Auswahl an verschiedenen Größen, Designs und Farbkombinationen, die Cups sehen schick aus und ihr könnt ganz ohne schlechtes Gewissen euren Coffee To Go ordern. An vielen Orten bekommt ihr einen Preisnachlass, wenn ihr euren eigenen Mehrwegbecher mitbringt!