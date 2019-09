Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ja, bei manche Ringen sollte man sich gut überlegen, ob man bereit ist, sie zu tragen. Ganz ohne Verpflichtungen kommt jedoch der neueste Taschentrend aus: Goldene und silberne Ringe ersetzen schnöde Lederriemen und eröffnen uns ganz neue Arten, unser Hab und Gut stilvoll durch den Alltag zu bringen. Auch als dekoratives Element finden sich Ringe in zahlreichen Varianten an unseren treuen Begleitern und bieten mit ihrem metallischem Glanz ein spannendes Gegenspiel zu Wild- und Glattleder. Angefangen hat alles mit der Faye Bag von Chloé, mit dem das französische Modehaus mal wieder sein Händchen für Taschenträume bewiesen hat. Edgy Girls, denen die Faye Bag zu schick war, fanden eine würdige und avantgardistische Alternative in der Pierce Bag von J.W. Anderson. Unendlich wie der Ring selbst sind auch die Ideen, mit denen nun immer mehr Designer und Labels das Thema aufgreifen und uns mit immer neuen, eleganten und spannenden Entwürfen beglücken. Zuletzt trieb es, natürlich, wieder Chloé in seiner SS17 Kollektion auf die Spitze und überließ dem goldenen Attribut die Hauptbühne, um die Tasche wie ein kleines Anhängsel mit viel Understatement daran baumeln zu lassen. Für schöne und innovative Ring-Bags müsst ihr glücklicherweise nicht mehr euer Sparschwein plündern. Wir haben euch die schönsten Ring-Bags heraus gesucht, mit denen ihr ganz sicher den Bund für das Leben eingehen möchtet. Sie dürfen den Trend nun shoppen.