Das Coachella ist nicht einfach irgendein Festival unter all den Festivals, die sonst so stattfinden. So nahmen vergangenes Jahr immerhin 250.000 Gäste teil. Gerade begeisterten Weltstars wie Beyoncé und The Weeknd am ersten Wochenende das Publikum und kaum eine andere Veranstaltung wird auf Instagram so gern gehassliebt wie das Open-Air in Palm Springs. Doch während man in Anbetracht des Unmuts gegenüber Blumenkränzen und Fransenjacken vielleicht noch von Ticket-Neid sprechen könnte, darf man dem Gründer mehr als skeptisch gegenüberstehen. Philip Anschutz, Inhaber des Entertainmentunternehmens AEG, ist mit einem Vermögen von ungefähr 12.9 Milliarden Dollar einer der reichsten Amerikaner – und unterstützt unter anderem fragwürdige Organisationen wie die Alliance Defending Freedom, die National Christian Foundation (NCF) und das Family Research Council (FRC). Das geht aus einem Bericht der Washington Post von 2016 hervor.