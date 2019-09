Ich bin aber auch vielleicht erwachsener und gütiger geworden oder habe einfach gelernt, mir nicht dauernd selbst in die Tasche zu lügen. Und ich gestehe mir ein, dass es mit Sicherheit auch für mich eine Once in a Lifetime Experience wäre zum Coachella zu fahren. Vielleicht richtet sich mein Artikel hier auch nur an mich? Bin ich eventuell die einzige, die das Coachella in der Vergangenheit schlecht gemacht hat und nun auf geläutert macht. Vielleicht horcht ihr aber mal in euch hinein, alle, die ihr immer herablassend auf alle die Menschen geblickt habt, die 500 Dollar für zwei Tage Spaß ausgeben, um alles vornehmlich über den Bildschirm ihres Smartphones erleben, und entscheidet, ob ihr das nicht auch gerne machen würdet.