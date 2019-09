Ich heiße Moti Shushan und biete als Tourguide seit drei Jahren allgemeine, aber auch spezielle LGBTQ+-Touren durch die Heilige Stadt an, in denen ich einen Einblick in die Geschichte und die Jetzt-Zeit der LGBTQ+-Community in Jerusalem gebe. Meine sogenannten Gayrusalem-Touren finden etwa zwei Mal die Woche und nur auf Anfrage statt, und dauern etwa zwei bis drei Stunden. Buchen könnt ihr die Touren am besten per Mail, die ihr hier findet. Oder über Outstandingtravel