Sockenstopfer – 20 Geschenke aus Mode und Beauty, die in jeden Nikolausstrumpf passen

Der Stiefel wurde inzwischen auch hierzulande um Stoffsocken erweitert, die in der Nacht zum Nikolaus gefüllt werden. Und ab einem gewissen Alter, darf es ruhig ein wenig mehr, als Schokolade sein. Damit nicht wieder nur Teebeutel, Haarspangen und Badebomben ihren Weg in welches Fußkleid auch immer finden, bin ich mal auf die Suche gegangen. Gefunden habe ich schöne Geschenkideen, die garantiert in jede Socke und jeden Schuh passen.