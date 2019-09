50 Geschenkideen unter 2 Euro für den Adventskalender

Meine Mutter war bis vor zwei Jahren der Meinung, dass man, sobald man das Kindesalter verlässt – in ihren Augen also die Pubertät –, auch sein Recht auf weihnachtliche Spielereien wie Tannen und Adventskalender verspielt hat. Ich sehe das anders. Dabei geht es wirklich nicht primär ums Materielle. Ich weiß noch, wie es mir im Winter schon immer schwerfiel morgens aus dem Bett zu kommen, in der Dunkelheit zur Schule zu laufen, und in der Dämmerung nach Hause zu kommen. Das, was jeden düster-frostigen Morgen versüßt hat, war ein klitzekleiner Jutebeutel. Die Aufregung. Die Vorfreude. Ist Vorfreude nicht sowieso das Allerbeste? So, und nun stellt euch vor, ihr verschenkt 24 Mal Vorfreude!