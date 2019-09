Für den kleinen Bruder, der zwar cooler ist als der Winter selber, sich bei Minusgraden aber trotzdem über warme Ohren freut. Alle Mützen wird in Bolivien hergestellt und sind aus 100% Alpaca Wolle, weicher geht nicht., Beani, 59 €, erhältlich bei Folkdays Damit Oma das teure Geschirr mal im Schrank lassen kann, gibt es dieses Jahr Espresso-Tassen aus recyceltem Berliner Kaffeesatz. Jede Tasse inklusive Untertasse wird in einem eigenen Kaffeefilter verpackt und erzählt eine Geschichte. Alle Produkte sind Spülmaschinenfest und sorgen für unbegrenzten Kaffeegenuss.Espressotassen-Set29,80 €, erhältlich über Kaffeeform oder Folkdays Pop-Up-ShopDer Patentante mal richtig Danke sagen, für alle die tollen Geschenke die man die letzten Jahre von ihr bekommen hat. Das geht besonders gut mit einem zeitlosen Schmuckstück, wie mit diesem handgemachten Ring aus Peru.Ring, 59 €, erhältlich bei Folkdays Kleine Mitbringsel zum Weihnachtsbrunch mit den Freundinnen - die Seifen von Maisoap Berlin. Ob Kokos, Ingwer-Vanille, Kaffe und noch viele viele mehr; diese Seifen aus der Berliner Seifenmanufaktur werden ausschließlich mit natürlichen Duftstoffen gefertigt.Seifen, 4,50 €, Erhältlich über maisoap.de oder beim Folkdays Pop-Up-ShopOpa ist immer ganz stolz auf seine neuen Rezepte und Kreationen in der Küche. Über ein Salatbesteck aus 100% Olivenholz freut er sich garantiert. Das Holz stammt aus Kenia und durch die einzigartige Patina wird jedes besteck zum Unikat., Salatbesteck, 39 €, erhältlich bei Folkdays Kissen kann man niemals genug haben. Ob für die Freundin, Omas Rücken oder die neue Wohnung. Die Kissen kommen handbestickt aus Bangladesh, wo Frauen dank der Ayesha Abed Foundation wieder von ihrem Handwerk leben können., Kissen, 39 €, erhältlich bei Folkdays Wer auf Nummer sicher gehen möchte oder Angst hat beim Geschenke kaufen daneben zu liegen, der besorgt sich einfach einen Gutschein. So können die Liebsten selber auf Folkdays.com stöbern und sich etwas Schönes aussuchen., Gutschein, erhältlich bei Folkdays Die liebste Mutti friert immer so schnell, deshalb muss ein Poncho her. Und zwar dieser handgewebte Poncho aus Bolivien, der so warm und gemütlich ist, das man ihn gar nicht mehr ablegen mag. Muss man auch nicht, den er funktioniert zu Hause auf dem Sofa, so wie draußen übern dem Mantel als modischer Hingucker., Poncho, 179 €, erhältlich bei Folkdays Pinke Lippen für die Schwester. Die Lippenstifte von Und Gretel schützen die trockenen Winterlippen mit Babassubutter und hochwertigem Avocadoöl. Alle Produkte der Berliner Naturkosmetik-Linie sind ohne synthetische Konservirungsstoffe und sorgen für markelosse Schönheit.Lippenstift, 40 €, erhältlich über undgretel.com oder beim Folkdays Pop-Up-Shop"Papa trinkt viel zu viel Kaffee", sagt Mama. Deshalb schenken wir im zu Weihnachten das neue In-Getränk aus Berlin; Selo Soda. Die erfrischende Kaffe-Limonade entsteht aus der Kaffefrucht und enthält natürliches Koffein (wie zwei Espressi), schmeckt spritzig-herb und konnt ohne Zuckerzusatz aus.Kaffe-Limonade, 10ner Pack 19,90 €, erhältlich über shop.selosoda.com oder beim Folkdays Pop-Up-Shop