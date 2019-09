Endlich kannst du Geschenke einpacken, ohne dabei einen hysterischen Anfall zu bekommen

Es soll ja Menschen geben, die Geschenke einpacken als meditativ ansehen. Bei denen führen sämtliche DIY-Videos zu Schüben von Glückshormonen. Und dann gibt es andere (yours truly – hi!), die lassen sich schier in Panik versetzen, wenn der nächste runde Geburtstag in der Familie ansteht und jeder fleißig dabei ist, Geschenke einzupacken.