Caro Daur im Interview: „Man kann nicht alle Erwartungen erfüllen“

Nicht mal am Tag des Launchs ihrer neuen Beauty-Kampagne mit MAC ist Caro Daur aufgeregt. Zum Interview vorm Launch-Event begrüßt sie mich fröhlich und lädt mich im Soho House an die Bar auf eine Cola Light ein. Schon zum zweiten Mal arbeitet die erfolgreichste Influencerin Deutschlands mit dem Kosmetikunternehmen zusammen. Nach ihrem eigenen Lippenstift wirbt sie diesmal für zwei Nuancen der Lip-Gloss-Linie „Oh, Sweetie“. Insgesamt gibt es 15 Geschmacksrichtungen, Purple Panna Cotta und Death By Chocolate sind Daurs Lieblinge. Ob sie diese Desserts schon mal selbst zubereitet hat, wie sie mit Thin Shaming umgeht und wie sie ihrer Vorbildfunktion gerecht wird, verrät sie im Interview.