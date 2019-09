Ich habe Caro Daur das erste Mal während der Press Days im Winter 2015 getroffen. Damals war sie mit ihren rund einer halbe Millionen Followern auf Instagram schon ein Big Player im Influencer-Business, kam aber dermaßen gelassen und nett rüber, dass ich ich sie eher als nettes Mädchen von nebenan wahrnahm und ein ziemlich entspanntes Gesrpäch mit ihr führte. Das ist, neben vielen anderen Aspekten, sicher die Hauptzutat für den Erfolg der gerade einmal 22-Jährigen Hamburgerin. Für ihre inzwischen eine Millionen Follower ist Caro so nahbar und sympathisch, dass sie auch die beste Freundin sein könnte. Identifikation also kein Problem und das ist schließlich das Zauberwort, wenn es um Influencer geht. Mit ihrer offnen Art, ihren Outfits- und Fitnessposts und regelmäßigen Einblicken in ihr Leben hat sich Caro Daur inzwischen einen festen Platz in den oberen Rängen der Instagram-Millionäre erarbeitet und ich denke, man kann sie ruhigen Gewissens als It-Girl der Social Media-Generation bezeichnen.