Norditalien ist zum Glück ja nicht so weit weg. Dank eines sehr versessenen Fans braucht ihr jetzt auch nicht planlos durch und um Crema spazieren und darauf zu hoffen, einen der Drehorte aus Call Me by Your Name wiederzuerkennen. Den Amerikaner Steve Beals hat der Film anscheinend so nachhaltig beeindruckt, dass er sich an die Bärenaufgabe gemacht hat, alle Drehorte aus dem Kinohit zu recherchieren und festzuhalten.