Von früh bis spät: So sieht der Tag einer Modedesignerin aus, die ihr eigenes Label hat

Die daraus entstandenen Kleidungsstücke sind nicht weniger vielversprechend als der Name. So spielt die Gründerin bei ihren Designs immer mit einer Mischung aus Mystik, Nostalgie und Humor. Heraus kommen moderne Retro-Lieblinge, die in kleiner Auflage in Portugal und Thailand unter Verwendung von Naturmaterialien produziert werden.