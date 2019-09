Billy, bist du okay?

Jetzt ja [lacht]. Ich habe auf der EP eine Beziehung verarbeitet, die in vielerlei Hinsicht schmerzhaft war. Wenn man verlassen wird, dann ist da erst Wut und Aggression und dann geht man in die Phase über, in der man traurig und verletzlich ist. Irgendwann kommt man dann an den Punkt, an dem man glaubt, dass man es nochmal versuchen sollte. All diese verschiedenen Phasen habe ich durch und das wollte ich auf dieses Album packen.



Also sind alle fünf Songs autobiografisch?

Ja! Das ist das Persönlichste, was ich je gemacht habe. Als ich das geschrieben habe, dachte ich, dass ich das nicht überleben werde. Ich wurde betrogen und das tat einfach so sehr weh. Und jetzt weiß ich, wofür es gut war: Wenn ich glücklich gewesen wäre, dann wäre es auch nicht so gut im Studio geworden.



Muss man denn leiden, um Kunst zu machen?

Das ist schwer zu beantworten. Ich glaube, wenn man jemanden gefunden hat, der einen richtig glücklich macht und man eine richtig solide Beziehung hat, dann kann man schon trotzdem kreativ sein. Aber so weit war ich noch nie in meinem Leben.



Noch nie? Das ist aber ganz schön traurig, was du da sagst!

Das ist auch traurig. Ich kenne es leider nur so, dass Liebe weh tut. Grundsätzlich glaube ich aber, dass Liebe nicht weh tun muss. Vor allem, wenn es nur schmerzt, dann ist es nicht gut für einen. Das musste ich irgendwann realisieren. [lacht]



Du hast mit deiner Band Tokio Hotel unglaubliche Erfolge erzielt, zum Beispiel weltweit über sieben Millionen Platten verkauft: Kostet es dich nun Überwindung, allein Musik zu machen?

Ein bisschen ja, obwohl Tom die Platte ja produziert hat und somit mit mir den ganzen Prozess im Studio begleitet hat. Aber es fühlt sich schon anders an, auch weil Gustav und Georg in Deutschland sind und wir zwei in Los Angeles. Ich fühle mich schon ein bisschen verletzlicher, weil ich das jetzt allein vortrage und das eben sehr persönliche Songs sind. Ich bin aufgeregter als sonst.