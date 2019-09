14 bewegende Fotos von Frauen, die Säureattacken überlebt haben

Die Opfer bleiben nach solchen Attacken in vollem Wortsinn gesichtslos zurück. „Die Tatsache, dass ich mir Zeit nahm, ihnen zuzuhören, ihnen dabei in die Augen sah, ihnen Anerkennung gab, ich glaube, das war für jede von ihnen besonders. Das gab den Frauen die Möglichkeit, sich mir gegenüber zu öffnen“, so Woehrl. „Was fehlt, ist der Wille, ihnen zuzuhören, sie anzusehen. Stattdessen werden diese Frauen oft stigmatisiert und ignoriert“, so Woehrl. Immerhin gibt es Aktivisten, die versuchen, die Situation zu verändern. Gruppen wie zum Beispiel Acid Survivors Trust International ( ASTI ) oder die Acid Survivors Foundation ( ASF ) helfen Überlebenden mit medizinischer und mentaler Unterstützung.